Kylian Mbappé - Cristiano Ronaldo : Le nouveau coup légendaire qui se prépare !

Pendant sa tendre enfance, Kylian Mbappé avait une grande idole : Cristiano Ronaldo. Et le capitaine de l’équipe de France est en train de marcher dans les pas du quintuple Ballon d’Or au Real Madrid. Buteur contre le FC Séville avant la trêve de Noël, l’attaquant de 27 a égalé le record de 59 réalisations de la légende portugaise sur une année civile.
Kylian Mbappé sur les traces de Cristiano Ronaldo au Real Madrid ?
Et comme le rapporte AS, Kylian Mbappé pourrait finir par faire mieux que Cristiano Ronaldo à l’issue de la saison. Avec 29 buts au compteur jusqu’à présent, l’ancien du PSG est bien parti pour franchir la barre des 50 réalisations, chose qu’il n’avait jamais réalisé par le passé. Il terminerait ainsi sa deuxième saison au Real Madrid avec plus de 40 pions, ce que Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à faire.
Kylian Mbappé parti pour marquer l'histoire du Real Madrid ?
Lors de sa première saison chez les Merengue, le Portugais avait en effet trouvé le chemin des filets à 33 reprises. Kylian Mbappé deviendrait ainsi le premier joueur de l’histoire du Real Madrid à achever ses deux premiers exercices dans la capitale espagnole avec plus de 40 buts. Le natif de Bondy est bien parti pour marquer le club madrilène de son empreinte.