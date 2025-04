PSG : Divorce confirmé à l’étranger ?

Axel Cornic

Barré par les choix de Luis Enrique, Randal Kolo Munai a été contraint de quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver un plus grand temps de jeu. La solution est venue d’Italie, avec un prêt de six mois à la Juventus, mais l’attaquant français pourrait finalement être réexpédié à l’envoyeur en fin de saison.

Il y a quelques mois, toute la presse italienne s’extasiait des prestations de Randal Kolo Muani. En difficulté au PSG, l’attaquant s’était totalement relancé avec son prêt à la Juventus, enchainant les buts. Certains se demandaient même comment Paris avait pu laisser échapper un tel joueur... mais la situation a bien changé.

Mauvaise nouvelle pour le PSG

Le soufflé est vite retombé, puisque Kolo Muani a d’abord rencontré des grosses difficultés avant de disparaitre peu à peu de la circulation avec la mise à l’écart de Thiago Motta. Et depuis qu’Igor Tudor est sur le banc de la Juventus il n’est plus indispensable, puisque Dusan Vlahovic a repris ses droits et ça ne devrait vraisemblablement pas changer de sitôt.

Kolo Muani poussé vers la sortie à la Juventus

Ainsi, de plus en plus de sources annoncent de l’autre côté des Alpes que Randal Kolo Muani ne devrait pas rester à Turin. Et La Gazzetta dello Sport le confirme ce mercredi, en annonçant que les Bianconeri souhaiteraient carrément le pousser vers la sortie ! Le nouveau projet se dirigerait vers un agrandissement de la colonie italienne dans l’effectif et le Français devrait donc en faire les frais.