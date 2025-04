Mercato - 170M€ : Le PSG visé pour un double transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait connaître un mercato estival animé, notamment dans le sens des départs. Sur le front de l’attaque, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pourraient quitter le club parisien. En tout cas, les deux attaquants, sur lesquels Paris a misé 170M€, feraient partie des petits papiers d’un club à l’étranger.

De quoi sera fait le mercato d’été du côté du PSG ? Si assurément, le club de la capitale va chercher à se renforcer sur certains postes, notamment offensivement, Paris pourrait également chercher à dégraisser son effectif.

Le PSG a lâché 170M€ pour deux attaquants

En attaque notamment, Luis Enrique a effectué des choix forts cette saison. En effet, le coach espagnol a décidé de se passer de Marco Asensio et de Randal Kolo Muani, prêtés respectivement à Aston Villa et à la Juventus. L’entraîneur du PSG a également décidé de faire d’Ousmane Dembélé son attaquant de pointe régulier, reléguant Gonçalo Ramos régulièrement sur le banc. De quoi interroger sur les choix de recrutement du PSG à l’été 2023, qui avait déboursé 170M€ pour les arrivées de Ramos et de Kolo Muani en pointe.

Ramos et Kolo Muani suivis par Galatasaray

Si l’avant-centre français devrait être vendu cet été, le Portugais lui, semble conserver la confiance de Luis Enrique. Néanmoins, son faible de temps de jeu pourrait lui donner des envies d’ailleurs. Quoi qu’il en soit, le média turc Tavkim révèle ce mercredi que Galatasaray est intéressé par les profils de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos en cas de départ de Victor Osimhen cet été...