Mercato - PSG : Il annonce un gros joueur pour la saison prochaine ?

Ce mardi soir face à Aston Villa, Gianluigi Donnarumma a réalisé une très grosse prestation pour éviter un naufrage du PSG. Le portier italien enchaîne les grosses performances malgré le fait que son avenir soit toujours incertain à Paris. A l’issue de la qualification parisienne pour les demies-finales de la Ligue des Champions, Achraf Hakimi a envoyé un gros message quant au futur de son coéquipier.

Un véritable rempart. Ce mardi soir, le PSG a souffert sur la pelouse d’Aston Villa lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Défaits (3-2), les hommes de Luis Enrique ont néanmoins pu compter sur un grand Gianluigi Donnarumma, auteur de plusieurs parades d’exception afin de maintenir les siens dans le match.

Le PSG prêt à garder Donnarumma ?

Déjà impérial à Anfield face à Liverpool en 8èmes de finale, Gianluigi Donnarumma connaît une saison référence sur les gros matchs du PSG. Pourtant, son contrat expire en juin 2026, et les rumeurs d’une possible arrivée de Lucas Chevalier (LOSC) à Paris se sont intensifiées au cours des derniers mois. De nombreux cadres comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha ont quant à eux prolongé à Paris, mais pas le natif de Castellammare di Stabia. Si l’avenir du portier italien reste donc très incertain dans la capitale, Achraf Hakimi lui, espère voir le numéro 99 évoluer pendant longtemps au PSG.

« J'espère qu'il sera ici pour plusieurs années »

« On sait tous le niveau de notre gardien. C'est un grand gardien, il l'a encore démontré. Beaucoup de gens ont douté de lui, mais nous jamais. On sait que c'est l'un des meilleurs gardiens du monde et on est content qu'il soit à Paris. J'espère qu'il sera ici pour plusieurs années, on est très content pour lui, il a aidé l'équipe », a ainsi lâché le latéral droit marocain en zone mixte. Reste désormais à savoir si la fin de saison européenne permettra à Gianluigi Donnarumma de sécuriser son avenir au PSG.