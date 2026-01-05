PSG : Le transfert annoncé en direct qui les fait rêver !

Actuellement au Bayern Munich, Dayot Upamecano fait énormément parler de lui à propos de son avenir. En fin de contrat, le Français peut, depuis le 1er janvier, s’engager librement avec le club de son choix pour la saison prochaine. Une opportunité qui aurait été identifiée par le PSG et voilà que voir Upamecano débarquer à Paris en fait rêver plus d’un.
Dayot Upamecano va-t-il prolonger au Bayern Munich ? Alors que le club bavarois veut conserver le Français, ce dernier pourrait s’en aller librement à la fin de la saison. Et voilà que dès maintenant, Upamecano veut s’engager avec son futur club. Et si c’était le PSG ? La formation parisienne a été annoncée sur les rangs pour le défenseur central, qui pourrait bien être une recrue idéale en vue de la saison prochaine.
« Ce serait très bien pour accompagner Pacho »
Interrogé au micro de l’After Foot, Kevin Diaz n’a pas hésité à propos d'une signature de Dayot Upamecano au PSG. « Si j’étais supporter du PSG, j’aimerais bien voir Konaté ou Upamecano au PSG. Ce serait très bien pour accompagner Pacho. Un Français, un international, un gars de la région parisienne. Konaté a fait un bon truc avec Liverpool, ça serait une bonne pioche même s'il est un peu moins bien ces derniers mois. Upamecano lui est vraiment au top », a-t-il fait savoir.
« Une très belle chose pour la Ligue 1 et le PSG s’il venait »
De son côté, à propos de la possibilité de voir Dayot Upamecano rejoindre le PSG la saison prochaine, Florent Gautreau a lui confié : « Upamecano, pour moi c’est de la négo avec le Bayern. Je le vois plus dans une optique de prolonger au Bayern, ils ont fait une offre. Après, effectivement, si j'avais un souhait ce serait de voir Upamecano au PSG, mais par rapport au besoin du PSG. C’est un très bon joueur, le PSG a un besoin à ce poste là. (…) Upamecano, ce serait une très belle chose pour la Ligue 1 et le PSG s’il venait. Ce dont je ne suis pas sûr ».