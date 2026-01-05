PSG : Le transfert annoncé en direct qui les fait rêver !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement au Bayern Munich, Dayot Upamecano fait énormément parler de lui à propos de son avenir. En fin de contrat, le Français peut, depuis le 1er janvier, s’engager librement avec le club de son choix pour la saison prochaine. Une opportunité qui aurait été identifiée par le PSG et voilà que voir Upamecano débarquer à Paris en fait rêver plus d’un.

Dayot Upamecano va-t-il prolonger au Bayern Munich ? Alors que le club bavarois veut conserver le Français, ce dernier pourrait s’en aller librement à la fin de la saison. Et voilà que dès maintenant, Upamecano veut s’engager avec son futur club. Et si c’était le PSG ? La formation parisienne a été annoncée sur les rangs pour le défenseur central, qui pourrait bien être une recrue idéale en vue de la saison prochaine.

« Ce serait très bien pour accompagner Pacho » Interrogé au micro de l’After Foot, Kevin Diaz n’a pas hésité à propos d'une signature de Dayot Upamecano au PSG. « Si j’étais supporter du PSG, j’aimerais bien voir Konaté ou Upamecano au PSG. Ce serait très bien pour accompagner Pacho. Un Français, un international, un gars de la région parisienne. Konaté a fait un bon truc avec Liverpool, ça serait une bonne pioche même s'il est un peu moins bien ces derniers mois. Upamecano lui est vraiment au top », a-t-il fait savoir.