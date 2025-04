Mercato : Une star du PSG bientôt transférée ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028 et un statut de capitaine, Marquinhos pourrait ne plus faire long feu au PSG. Alors que son avenir à Paris serait incertain, le défenseur central brésilien aurait pris le temps de savourer la qualification du club de la capitale pour les demi-finales de la Ligue des Champions.

Très performant sous les couleurs de l'AS Rome, Marquinhos a séduit la direction du PSG. Désireux de recruter l'international brésilien, le club de la capitale a formulé une offre d'environ 31,4M€ lors de l'été 2013. Une offensive qui a fait mouche, puisque les Giallorossi ont accepté de vendre Marquinhos au PSG.

PSG : L'avenir de Marquinhos est incertain

Au PSG depuis presque 12 ans, Marquinhos a pris du galon à Paris au fil des saisons. D'abord associé à Thiago Silva, le défenseur central de 30 ans est devenu le patron de la défense et du vestiaire rouge et bleu. En effet, Marquinhos a hérité du brassard de capitaine lorsqu'O Monstro a signé à la Chelsea lors de l'été 2020. Cinq années plus tard, le numéro 5 du PSG pourrait également changer d'air.

LDC : Marquinhos a pris le temps de savourer la qualification

Selon les informations de L'Equipe, l'avenir de Marquinhos au PSG serait incertain, et ce, même si son contrat arrivera à terme le 30 juin 2028. Conscient qu'il aurait pu disputer son tout dernier match de Ligue des Champions sous les couleurs rouge et bleu contre Aston Villa, le capitaine de Luis Enrique aurait pris le temps de savourer la qualification de son équipe pour les demi-finales de la compétition ce mardi soir.