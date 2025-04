Signature au PSG : Le Qatar lâche un dossier XXL !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, le PSG avait annoncé de nombreuses prolongations à l'instar de Vitinha, Achraf Hakimi ou Luis Enrique, mais pas celle de Luis Campos en revanche. Cela fait maintenant un moment qu'il est question d'un nouveau contrat pour le conseiller sportif portugais du club de la capitale, mais aucun signe d'une prolongation pour le moment. Un dossier chaud au PSG que le Qatar a décidé de prendre en charge, le laissant à Nasser Al-Khelaïfi.

Luis Campos est en fin de contrat au PSG et pour le moment, il n'a toujours pas prolongé. Continuera ? Ne continuera pas l'aventure avec le club de la capitale ? Le doute est présent concernant l'avenir du Portugais. Alors qu'on pensait que sa signature était actée il y a un moment, cela ne serait pas aussi évident pour Campos. Tout serait d'ailleurs entre les mains de Nasser Al-Khelaïfi, le Qatar ayant confié personnellement ce dossier au président du PSG.

« Doha ne se mêle absolument pas de ce dossier »

« Le choix est entre les mains de Nasser. D'après nos informations, Doha ne se mêle absolument pas de ce dossier », a ainsi fait savoir Laurent Perrin, journaliste du Parisien. Et à propos de l'avenir de Luis Campos au PSG, il a également fait savoir : « Luis Campos va-t-il quitter le PSG ? Nous n'avons toujours pas de réponse et Campos non plus ».

« Il a été contacté par d'autres clubs mais... »

« Comme nous l'avons écrit, il a été contacté par d'autres clubs mais il souhaite poursuivre à Paris. Mais rien n'est signé… Il attend, comme nous. Nasser al-Khelaïfi ne change pas d'attitude avec lui. Ils passent beaucoup de temps ensemble, ils ont regardé le match aller face à Villa côte à côte », a ensuite ajouté le journaliste. Affaire à suivre donc alors qu'on ne connait donc toujours pas l'issue du feuilleton Luis Campos au PSG...