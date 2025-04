OM - De Zerbi : Le rendez-vous qui va tout changer ?

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier, Roberto De Zerbi est très critiqué, alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à affronter une fin de saison sous haute tension. Et voilà qu’un départ est déjà évoqué, même si les médias italiens semblent s’être grandement calmés concernant un possible retour en Serie A, du côté de l’AC Milan.

Est-ce déjà la fin de l’amour ? Après une saison catastrophique, la signature de Roberto De Zerbi avait à elle seule relancé l’engouement autour de l’OM. Il faut dire que l’Italien est l’un des coachs les plus suivis de sa génération, avec un football spectaculaire qui a enchanté, que ce soit à Sassuolo ou à Brighton.

« C'est bidon complet, il faut changer d'entraineur »

Mais nous voilà des mois après et on n’a quasiment jamais vu ce qu’on nomme le De Zerbi ball. Pire, certains réclament déjà son départ ! « De Zerbi va dégager, comment tu veux faire autrement ? Avec l'effectif qu'il avait on pensait que c'était fait pour la deuxième place » a expliqué Vincent Moscato, l’animateur vedette de l’émission Super Moscato Show sur RMC Sport. « Ce n'est pas l'homme de la situation. Le jeu qu'il propose n'est pas terrible. C'est bidon complet, il faut changer d'entraineur ».

Une porte de sortie se ferme définitivement ?

Et ces spéculations de départ ont largement été alimentées par les indiscrétions provenant d’Italie, où l’on annonçait un retour de Roberto De Zerbi en Serie A. Mais la tendance semble s’être totalement inversée, en seulement quelques jours. L’AC Milan, qui semblait être le principal danger pour l’OM, aurait en effet choisi d’autres profils avec La Gazzetta dello Sport qui a notamment parlé de Massimiliano Allegri. Et ça semble se confirmer, puisque Sky Sport Italia annonce une rencontre imminente entre les Rossoneri et Igli Tare pour le poste de directeur sportif, avec la piste menant au coach marseillais qui devrait définitivement être écartée au profit de celle menant à l’ancien de la Juventus.