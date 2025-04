Kylian Mbappé : La guerre fait disparaitre son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises pour rejoindre enfin le Real Madrid. Un transfert qui a eu un retentissement à travers le monde. Mais voilà qu'à certains endroits la planète, la signature de Mbappé chez les Merengue a été invisible. Ça a notamment été le cas à cause de la guerre civile au Soudan.

Tôt ou tard, Kylian Mbappé allait jouer pour le Real Madrid et réaliser ainsi son rêve. Après plusieurs échecs, Florentino Pérez a enfin mis la main sur le Français l'été dernier. Après 7 ans au PSG, Mbappé a ainsi rejoint le Real Madrid. Un feuilleton qui n'a pas manqué de faire parler à travers le monde. Et pourtant...

« Je ne savais pas que Mbappé avait rejoint Madrid »

Pendant des mois, on a parlé que du départ de Kylian Mbappé du PSG et son arrivée au Real Madrid. Mais voilà qu'à travers le monde, certains sont passés à côté de l'information. En effet, pour Marca, un jeune qui a fui le Soudan en raison de la guerre civile a révélé : « Je ne savais pas que Mbappé avait rejoint Madrid jusqu'à quelques mois plus tard, lorsqu'un agent de santé de MSF me l'a dit ».

« Le dernier match que j'ai regardé à la télévision avant de fuir... »

« Le dernier match que j'ai regardé à la télévision avant de fuir était en fait un Clásico. Cette fois, Madrid s'est imposé 4-0 face au Barça au Camp Nou ! », a-t-il conclu sur les conséquences de la guerre civile qui l'ont obligé à fuir le Soudan.