Cyclisme : Pogacar peut mettre un nom sur son cauchemar

Alexandre Higounet

En remportant Liège-Bastogne-Liège avec une grande facilité, écrasant la concurrence, Tadej Pogacar finit sa campagne des classiques de façon magistrale et présente un bilan chiffré exceptionnel. Pourtant derrière ces résultats idylliques se cache une réalité assurément moins favorable pour le leader slovène de l’équipe UAE Team Emirates… Explication.

Après sa nouvelle victoire éclatante sur Liège Bastogne Liège, quelques jours seulement après son succès indiscutable sur la Flèche Wallonne, Tadej Pogacar pouvait exprimer sa satisfaction et sa joie à l’heure d’évoquer son bilan dans la campagne des classiques, à savoir deux monuments (Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège), deux classiques (Flèche Wallonne, Strade Bianche) et trois podiums (2ème sur Paris-Roubaix et l’Amstel Gold Race, 3ème sur Milan San Remo).

« Tout le printemps a été parfait pour moi »

Le champion slovène a ainsi affirmé, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'est vraiment une grande satisfaction de terminer ainsi. Tout le printemps a été parfait pour moi. L'attaque dans la Côte de la Redoute, ce n'était pas vraiment prévu d'attaquer là. Il y a eu tellement un gros rythme avant... Je voulais juste tester les jambes et voir comment elles réagiraient. Quand j'ai vu que j'avais un écart, j'ai décidé de continuer. J'avais de bonnes jambes et je me sentais très bien dans les montées qui ont suivi. Evenepoel ? Au début, les Soudal-Quickstep ont contrôlé dans le peloton, on les a vus à l'avant toute la journée. À un moment donné, tous les coureurs de la Soudal Quick-Step ont disparu. Je ne savais pas pourquoi. Dans la Redoute, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. C'était une motivation supplémentaire pour attaquer ».

Derrière son bilan exceptionnel se cache un problème irrésolu pour Pogacar...

Pourtant, derrière ce bilan exceptionnel se cache un problème irrésolu pour Tadej Pogacar, qui pourrait rapidement se transformer en cauchemar : dans son rêve déclaré de remporter les cinq monuments, le champion slovène n’a pas avancé d’un pouce. Il n’a pas trouvé la clé pour dominer Mathieu Van der Poel sur Milan San Remo et Paris-Roubaix si ce dernier évolue à son meilleur niveau. Pis-même, on ne voit pas comment Pogacar pourrait sortir Van der Poel de sa roue sur l’une ou l’autre, et comme le champion hollandais est largement plus rapide au sprint, l’équation s’annonce très compliquée pour le leader du Team UAE.