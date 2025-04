Marion Rousse raconte ses galères d’argent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Cycliste professionnelle, Marion Rousse a dû très vite se démultiplier pour tenter de gagner sa vie. Elle s'est donc très vite rapprochée d'Eurosport, qui a servi de tremplin pour lancer sa carrière. Aujourd'hui directrice du Tour de France féminin et voix du cyclisme sur France Télévisions, la compagne de Julian Alaphilippe est revenue sur ses années-galères.

Championne de France sur route en 2012, Marion Rousse a arrêté sa carrière précocement pour se lancer dans une carrière de journaliste. A 24 ans, la jeune femme commentait déjà les plus grosses courses sur l’antenne d’Eurosport. Repérée par France Télévisions, elle partage désormais la vedette avec Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert. Sa carrière télévisuelle lui a aussi ouvert des portes puisqu’elle organise depuis 2022 le Tour de France féminin, de retour dans le calendrier.

Rousse évoque ses débuts devant la caméra

Dans un entretien accordé à RTL Sports, Marion Rousse est revenue sur sa carrière et notamment sur ses débuts délicats. « Je suis devenue cycliste professionnelle, mais il fallait que j’aille travailler pour gagner de l’argent parce qu’on était pas rémunérées à cette époque dans le cyclisme féminin (…) Quand je suis devenue championne de France, Eurosport m’a contacté pour participer à une émission pour parler de mon parcours. Le rédacteur en chef de l’époque m’a dit ‘je te trouve super à l’aise sur les plateaux. Tu sais très bien parler vélo, il y a la Vuelta qui démarre dans quelques semaines, est-ce que tu serais d’accord pour commenter la course ?’. Une fille qui commente le cyclisme masculin, ça ne s’est jamais vu. Je me suis demandé si ça allait être bien perçu par le monde du vélo. Je voulais vraiment montrer que j’avais ma place » a confié celle qui partage la vie de Julian Alaphilippe.

« C’était compliqué de tout faire en même temps »

Mais très vite, Rousse est parvenue à faire l’unanimité. « J’étais très contente, parce que les gens ont vite compris que j’avais assez galéré sur un vélo pour pouvoir parler aussi bien de cyclisme masculin que féminin. Ma carrière a été lancée » « J’ai vu que c’était compliqué de tout faire en même temps, donc que je me suis consacrée uniquement à ma carrière de consultante, où je pouvais enfin gagner de l’argent et continuer à parler de ma passion » a-t-elle lâché.