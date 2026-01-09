Zinedine Zidane : La rupture définitive ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Attendu en équipe de France depuis plusieurs années, Zinedine Zidane est également dans le viseur de Manchester United. Si jamais Zizou acceptait de rejoindre les Red Devils, ce serait probablement une rupture définitive avec les Bleus.

Il y a quelques jours, Fabrizio Romano confirmait que Zinedine Zidane était dans le viseur de Manchester United : « J’ai vu des rumeurs dans les médias anglais, certaines disant que probablement Zidane pourrait être un candidat. Zidane est toujours lié au poste d’entraîneur de Manchester United ». Une option qui semble improbable mais qui, si elle venait à se confirmer, marquerait probablement une rupture définitive avec l'équipe de France. Interrogé à ce sujet, son ancien coéquipier en Bleus Emmanuel Petit n'écarte toutefois pas cette option.

Zidane prêt à dire oui à Manchester United ? « Honnêtement, je le connais un peu, Zizou, et il a besoin de garanties s’il veut signer à Manchester United », confiait ainsi l'ancien milieu de terrain d'Arsenal auprès du Daily Express il y a quelques mois, avant de poursuivre.