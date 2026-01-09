Zinedine Zidane : La rupture définitive ?

Attendu en équipe de France depuis plusieurs années, Zinedine Zidane est également dans le viseur de Manchester United. Si jamais Zizou acceptait de rejoindre les Red Devils, ce serait probablement une rupture définitive avec les Bleus.
Il y a quelques jours, Fabrizio Romano confirmait que Zinedine Zidane était dans le viseur de Manchester United : « J’ai vu des rumeurs dans les médias anglais, certaines disant que probablement Zidane pourrait être un candidat. Zidane est toujours lié au poste d’entraîneur de Manchester United ». Une option qui semble improbable mais qui, si elle venait à se confirmer, marquerait probablement une rupture définitive avec l'équipe de France. Interrogé à ce sujet, son ancien coéquipier en Bleus Emmanuel Petit n'écarte toutefois pas cette option.
Zidane prêt à dire oui à Manchester United ?
« Honnêtement, je le connais un peu, Zizou, et il a besoin de garanties s’il veut signer à Manchester United », confiait ainsi l'ancien milieu de terrain d'Arsenal auprès du Daily Express il y a quelques mois, avant de poursuivre.
Emmanuel Petit n'écarte pas cette idée
« L’ambiance à Manchester United est mauvaise depuis des années. La stabilité du banc, le niveau des joueurs, les attentes du club ne sont plus les mêmes. Manchester United reste un grand club, mais plus sur le terrain. Zidane en est très conscient et y accorde une grande importance, notamment en ce qui concerne la qualité des joueurs », ajoutait Emmanuel Petit.