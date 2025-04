Marion Rousse : Le rendez-vous qui l’excite !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Directrice du Tour de France femmes depuis 2022, Marion Rousse s’est récemment livrée sur la possibilité de voir une Française remporter la Grande Boucle dans les prochaines années. La compagne de Julian Alaphilippe s’est notamment dit ravie du retour sur route de Pauline Ferrand-Prévot, qui aspire à remporter l’épreuve en 2025.

Le cyclisme français en a grandement besoin. Cette année 2025 marquera les quarante ans de la cinquième et dernière victoire de Bernard Hinault au Tour de France. Depuis, aucun coureur français n’a jamais réussi à créer l’exploit, malgré certains podiums marquants au cours de la dernière décennie. Marion Rousse elle, estime que la prochaine victoire tricolore sur la Grande Boucle sera l’œuvre non pas d’un Français, mais d’une Française.

« Ton successeur à Bernard Hinault, elle sera française, il ne sera pas français »

« Alors c’est vrai que nous en France on attend un successeur à Bernard Hinault depuis un sacré moment et avec Christian (Prudhomme) on en rigole, on se chambre un peu entre nous. Parce qu’en fait je lui ai dit : ‘Ton successeur à Bernard Hinault, elle sera française, il ne sera pas français’ », a révélé la compagne de Julian Alaphilippe auprès de RTL Sports. Surtout, la directrice du Tour de France femmes s’est félicitée du retour sur route de la championne de cyclo-cross Pauline Ferrand-Prévot.

« On est super heureux parce que ça montre qu’on fait aussi un bon travail »

« C’est vrai que Pauline Ferrand-Prévot, c’est un honneur pour nous qu’elle ait eu envie de retourner sur la route après plus de dix passés en compétition en VTT où en fait elle a dit : ‘Moi je reviens sur route parce que je veux gagner le Tour de France Femmes. On est super heureux parce que ça montre qu’on fait aussi un bon travail et que des anciennes championnes, je parle de Pauline Ferrand-Prévot mais également d’Anna van der Breggen, ont envie de reprendre la compétition parce qu’elles ont envie elles aussi de remporter un Tour de France et d’avoir le maillot jaune. C’est hyper valorisant pour nous », conclut Marion Rousse.