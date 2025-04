F1 : «Privilégié», un proche de Lewis Hamilton balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le monde de la Formule 1 peut parfois se montrer impitoyable. Entre coups bas, trahisons, et pression constante autour des écuries, certains clashs peuvent éclater. Mais à l’inverse, certaines amitiés fortes peuvent se créer. Ancien assistant de Toto Wolff chez Mercedes, et désormais directeur de Williams, James Vowles s’est livré sur son lien fort entretenu avec Lewis Hamilton.

Actuellement sous le feu des critiques pour son mauvais début de saison chez Ferrari, Lewis Hamilton n’en reste pas moins l’une des plus grandes légendes du sport automobile. Le Britannique a brillé tout au long de sa carrière de par ses qualités hors-normes en termes de pilotage, mais aussi pour son caractère avenant et respectueux. Ancien assistant de Toto Wolff chez Mercedes, James Vowles a été interrogé sur la question de l’amitié en Formule 1, et a décidé d’évoquer sa relation avec « King Lewis ».

« Je le considère toujours comme un très bon ami »

« Bonne question… J’ai encore beaucoup de proches chez Mercedes, tout simplement parce que j’y ai passé 20, 22 ans de ma vie, donc on tisse des liens. Je le considère toujours comme un très bon ami, même si je ne lui ai pas parlé depuis quelques semaines. J’en ai un peu partout, en fait. C’est pareil avec les pilotes. J’ai travaillé avec certains pendant la majeure partie de leur carrière et je les considère comme de vrais amis. Lewis est une personne formidable et je me sens privilégié qu’il m’ouvre une part de sa vie en conséquence », confie ainsi James Vowles dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

Vowles sur Albon et Sainz : « On rigolerait tous les jours »

Interrogé sur avec quels pilotes il partirait en vacances, le directeur de Williams Racing a choisi la facilité : « Ce serait soit Alex (Alexander Albon) soit Carlos [Sainz], parce qu’ils sont hilarants et qu’ils me divertiraient. Ils seraient complètement inutiles pour la survie, soyons clairs – il faudrait qu’on s’en charge pour eux. Mais au moins, on rigolerait tous les jours ».