F1 - Ferrari : Départ d'Hamilton ? Le transfert que personne n'a vu venir !

Depuis le début de la saison, les performances de Lewis Hamilton inquiètent les observateurs. Le septuple champion du monde semble en grande difficulté à bord de sa monoplace, et traverse une crise de confiance. De quoi envisager un départ de Ferrari pour le Britannique ? Si l’écurie italienne n’en est pas encore-là, un transfert surprise pourrait avoir lieux selon certaines sources.

Lewis Hamilton en difficulté. Septième au niveau du classement du championnat du monde, le Britannique connaît un début de saison très compliqué chez Ferrari. Au niveau des observateurs, on s’inquiète des performances d’Hamilton, qui semble perdre confiance à bord de sa SF-25. Pour Günther Steiner, le niveau récent du pilote britannique va devenir un sujet de conversation au sein de la « Scuderia ».

« C’est doucement en train de devenir une inquiétude »

« C’est doucement en train de devenir une inquiétude, à mon avis. Je suis plus préoccupé par ce qu’il pense lorsqu’il me demande où il perd du temps. L’ingénieur peut vous dire où vous perdez du temps, mais il ne peut pas vous faire comprendre pourquoi vous en perdez. C’est à vous de le faire. Et le pire serait que Lewis perde sa confiance, parce que ce serait alors une course à reculons. C’est une préoccupation, à mon avis. Le pire serait que Lewis perde confiance en lui. Comment vont-ils s’en sortir ? Je n’en ai aucune idée », a récemment affirmé l’ancien directeur de Haas.

Sainz suivi par McLaren et Ferrari

De là à imaginer un départ d’Hamilton ? Pas sûr. Si Ferrari doit sérieusement s’inquiéter du rythme proposé par Lewis Hamilton, ce n’est que le début de la saison. En revanche, à en croire les dernières indiscrétions de Planet F1, à la fois Ferrari mais aussi McLaren surveillent avec attention la situation de Carlos Sainz. Le média précise qu’en cas de départ surprise au sein des deux écuries, l’Espagnol (passé par McLaren et Ferrari) serait le profil ciblé pour consolider l’équipe. A suivre...