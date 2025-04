F1 - Transfert de Verstappen : L’annonce de Red Bull !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur d’Aston Martin ou bien de Mercedes, l’avenir de Max Verstappen fait beaucoup parler, bien qu’il soit sous contrat jusqu’en 2028. Des rumeurs auxquelles a répondu Christian Horner. Le patron de Red Bull a assuré que la priorité du Néerlandais est de rester, sans pour autant confirmer l’existence d’une clause lui permettant de partir s’il le souhaite.

Max Verstappen ira-t-il au bout de son contrat avec Red Bull ? Le quadruple champion du monde en titre est lié à l’écurie autrichienne jusqu'en 2028, mais son avenir est au cœur des interrogations depuis plusieurs semaines, alors qu’Aston Martin et Mercedes surveilleraient attentivement sa situation. Des rumeurs sur lesquelles s’est exprimé Christian Horner.

«Il a réaffirmé que sa priorité était ici»

« Il y a eu beaucoup de bruit… Le bruit est venu de l’extérieur, pas de l’intérieur. Max a dit lui-même à Djeddah que ce sont les autres qui évoquent ces rumeurs, pas lui », a déclaré le patron de Red Bull, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. À propos de la clause dans le contrat de Max Verstappen, dont Helmut Marko avait confirmé l’existence, Christian Horner a ajouté : « Je ne commente pas les clauses contractuelles. Ce que dit Helmut n’engage que lui. Pas moi, ou Max. Max a travaillé très dur avec l’équipe. Il a réaffirmé que sa priorité était ici. »

«Il n’a pas la tête de quelqu’un qui souhaite s’en aller»

« Ce que je peux vous dire, c’est qu’il n’a pas la tête de quelqu’un qui souhaite s’en aller à court terme. Il travaille incroyablement dur sur ce projet, en collaboration avec le reste de l’équipe. Et la clé est là : nous sommes une équipe. Nous gagnons et perdons ensemble, c’est notre façon de fonctionner. Notre priorité est de bien régler la voiture. Nous avons eu un bon samedi et un bon dimanche en Arabie saoudite et tout reste à jouer pour le 5e titre que souhaite avoir Max avec nous. Si Max avait gagné à Djeddah, il aurait repris la tête. Les choses évoluent assez vite, vous voyez ! », a poursuivi Christian Horner.