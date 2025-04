F1 - Verstappen : Le casse-tête pour son transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison convaincant, Max Verstappen constate que l'écurie Red Bull a pris du retard par rapport à McLaren. Le pilote néerlandais éprouve plus de difficultés que les années précédentes et ce n'est plus lui qui possède la meilleure voiture. Son départ de l'écurie autrichienne est régulièrement évoqué et beaucoup imaginent son avenir chez Mercedes, qui lui a déjà fait des appels de phare. Mais l'association entre George Russell et Kimi Antonelli affiche un bon bilan jusqu'à présent, ce qui ne facilite pas les choses...

Alors que les rumeurs de départ de Max Verstappen de Red Bull se font de plus en plus nombreuses, l'avenir du pilote néerlandais semble se dessiner chez Mercedes. Toto Wolff, le patron de l'écurie, lui a déjà fait de l'œil pour tenter de boucler l'affaire. Finalement l'écurie allemande a recruté le jeune Kimi Antonelli pour accompagner George Russell après le départ de Lewis Hamilton et l'Italien réalise des petites prouesses en ce début de saison.

Verstappen prêt à aller chez Mercedes ?

En quittant Red Bull en 2026, Max Verstappen prendrait plutôt la direction de Mercedes, sachant que la voie semble bouchée chez McLaren désormais. Le quadruple champion du monde pourrait donc échanger sa place avec l'un des pilotes de l'écurie allemande. « Le problème, c’est que McLaren vient de re-signer Piastri. Toto se débarrasserait-il d’Antonelli pour satisfaire Max ? Ou se débarrasserait-il de George ? Je ne sais pas si l’option est claire. En fait, si Max allait chez Mercedes, quiconque quitterait Mercedes irait chez Red Bull, à mon avis. Si vous deviez prendre une décision demain, vous débarrasseriez-vous de George ? George est un gars de Mercedes depuis longtemps. Ce n’est pas comme si les seuls yeux étaient tournés vers Antonelli. Et Antonelli a fait du très bon travail en tant que débutant » débute Juan Pablo Montoya d'après des propos rapportés par NextGen-Auto.

Mercedes peut encore craquer pour Verstappen ?

L'année dernière, Toto Wolff n'a pas caché que la perspective de voir Max Verstappen débarquer chez Mercedes le séduisait grandement. Mais la situation a changé en ce début de saison 2025 puisque le jeune Antonelli répond parfaitement à l'appel et George Russell reste un leader solide. « La question est donc de savoir si l’on veut associer George à Max. Voulez-vous associer Max à Antonelli ? Ou bien vous décidez de rester là où vous êtes et de ne pas prendre Max ? Cela pourrait arriver. Je sais que Toto voulait absolument avoir Max l’année dernière. Est-ce qu’il est encore prêt à tout pour avoir Max cette année ? Je n’en suis pas sûr » réagit l'ancien pilote colombien.