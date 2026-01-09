Rupture d’Antoine Dupont : Les traumatismes confirmés !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En mars dernier, face à l’Irlande, Antoine Dupont se blessait grièvement au genou. Verdict : rupture du ligament croisé. Ayant dû passer par la case opération, le demi de mêlée du Stade Toulousain est aujourd’hui de retour à la compétition après de longs mois d’absence. Retrouvant ses sensations, Dupont a fait le point sur son état alors que son corps avait été marqué par les traumatismes de la pratique du rugby.

Depuis quelques semaines maintenant, on peut enfin revoir Antoine Dupont sur un terrain de rugby. En attendant le Tournoi des VI Nations avec le XV de France, le demi de mêlée a retrouvé la compétition avec le Stade Toulousain accumulant ainsi les minutes au fil des rencontres. Dupont l’a d’ailleurs montré, il n’a rien perdu de son talent et voilà qu’il retrouve donc petit à petit toutes ses sensations après sa rupture du ligament croisé. Aujourd’hui, tout semble bien aller physiquement pour le champion olympique, ce qui était rarement le cas précédemment.

« On a un sport qui est très traumatique et régulièrement, on joue avec des douleurs » « Notre corps, c’est notre outil de travail et on l’utilise au quotidien. Mais c’est vrai qu’on ne se rend pas compte des fois de la chance qu’on a de pouvoir s’entraîner et jouer en n’ayant mal nulle part, en ayant tout qui fonctionne bien. C’est une chance, on a un sport qui est très traumatique et régulièrement, on joue avec des douleurs », a raconté Antoine Dupont, rapporté par La Dépêche.