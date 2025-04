Max Verstappen, son divorce est annoncé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen doit faire avec les difficultés chez Red Bull depuis un moment maintenant. Le pilote néerlandais, troisième du classement des pilotes derrière les McLaren, ne peut plus dominer comme il le faisait ces dernières années. Forcément, son départ est évoqué et plusieurs options sont possibles pour lui : rejoindre une autre écurie ou prendre une année sabbatique.

Même s'il est encore à distance respectable en termes de points de Lando Norris et d'Oscar Piastri, Max Verstappen a vu l'écart entre les performances des voitures Red Bull et McLaren se creuser à l'avantage de l'écurie britannique. Le pilote de 27 ans espère pouvoir retrouver une équipe compétitive et dans le paddock de Formule 1, beaucoup l'imaginent quitter Red Bull en fin de saison.

Verstappen vers une année sabbatique ?

Ces derniers temps, les rumeurs d'une pause dans la carrière de Max Verstappen ont émergé. En effet, le pilote néerlandais pourrait décider de prendre une année sabbatique. « Cela a été évoqué dans le paddock. C’est même très possible selon plusieurs sources. Max Verstappen perdrait-il sa maestria s’il prenait une année sabbatique ? Non, évidemment. Max serait toujours prêt, même après une année sabbatique » assure Johnny Herbert, ancien pilote de Formule 1 et commissaire, d'après des propos rapportés par NextGen-Auto.

Verstappen prépare son départ

Au vu des difficultés rencontrées par Red Bull depuis l'été dernier, Max Verstappen semble se rapprocher d'un départ plus le temps passe. A lui maintenant de décider de ce qui est mieux pour la suite de sa carrière. « Il a trois choix : rester chez Red Bull, choisir de rejoindre Aston Martin ou Mercedes, ou prendre une année sabbatique. Avec cette année sabbatique, Verstappen peut attendre de voir quelle voiture sera performante en 2026 et rejoindre une équipe par la suite. Mais je pense qu’il voudrait intégrer une équipe dès l’entrée en vigueur du nouveau règlement, pour prendre les choses en main et adapter la voiture à son style de pilotage » explique Herbert.