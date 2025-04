F1 - Red Bull : Le coup de cœur pour un Français !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Responsable de l’académie au sein de Red Bull, Helmut Marko conserve toujours un œil attentif sur les performances des pilotes Racing Bulls, filiale de l’écurie autrichienne. Après avoir rétrogradé Liam Lawson en début de saison, le « Docteur » Marko s’est dit très satisfait des premières prestations du Français Isack Hadjar en Formule 1.

Actuellement 14ème au classement du championnat du monde, Isack Hadjar a réussi ses débuts en Formule 1. Le pilote de 20 ans a déjà inscrit cinq précieux points pour Racing Bulls, avec à la clé, une très belle 8ème place lors du Grand Prix du Japon. Les compliments sont présents pour le Franco-Algérien, qui débute dans la discipline reine du sport automobile.

« Il fait vraiment un début de saison top »

« Je connais bien Isack. C’est quelqu’un que je suis de près et il fait vraiment un début de saison top, c’est sûr qu’en arrivant de la F2, il n’y avait pas de doute sur sa vitesse, mais quand on bascule en F1 il y a beaucoup d’informations à prendre, a ajouté le pilote Alpine. C’est un environnement qui est différent, il y a beaucoup de choses à apprendre sur une première saison et je dois dire que pour l’instant, il a vraiment été très impressionnant. Il a eu la bonne attitude, la bonne approche. Je suis content pour lui », déclarait récemment Pierre Gasly à son égard.

« Hadjar est la révélation de cette première phase du championnat du monde »

Responsable de l’académie de Red Bull, Helmut Marko s’est dit également très satisfait des prestations d’Hadjar : « A mon avis, Hadjar est la révélation de cette première phase du championnat du monde. Isack ne connaissait pas la plupart des circuits, mais il a toujours été rapide dès le départ et a commis peu d’erreurs, à l’exception de celle commise en Australie. Isack réussit en course ce que beaucoup de débutants en Formule 1 ont du mal à faire : il réalise régulièrement de bons temps au tour tout en gérant très bien ses pneus. Il réalise tout cela relativement calmement », a confié l’Autrichien, relayé par Next-Gen Auto.