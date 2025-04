F1 : «Ça nous a tués», un Français abattu !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de débuts très prometteurs en Formule 1, Isack Hadjar a connu un Grand Prix de Bahreïn compliqué. 11ème sur la grille, le jeune Français a finalement terminé 14ème sur le circuit de Sakhir ce dimanche. A l’issue de cette quatrième épreuve de la saison, le pilote Racing Bulls a affirmé que la Safety Car déployée en fin de course avait annihilé ses plans.

Il fait assurément partie des rookies les plus prometteurs de ce début de saison 2025. A seulement 20 ans, Isack Hadjar se veut plein de promesses pour ses premiers pas en Formule 1. 8ème du Grand Prix du Japon la semaine dernière, le Français espérait clairement capitaliser sur sa belle forme du moment afin d’inscrire de nouveau des points ce week-end à Bahreïn.

Une course décevante pour Isack Hadjar

Ce samedi lors des qualifications, Isack Hadjar a terminé 11ème, échouant de peu aux portes de la Q3. Cette position le laissait proche de la zone de points pour la course ce dimanche sur le circuit de Sakhir. Néanmoins, tout ne s’est pas passé comme prévu pour la formation Racing Bulls. Si Liam Lawson ne parvient toujours pas à lancer sa saison avec une décevante 17ème position à l’arrivée, le Français a finalement terminé 14ème, et se veut déçu de ce résultat.

« La voiture de sécurité nous a tués »

« Jusqu’à présent on a toujours pris des très bons départs, mais tout le week-end on a eu beaucoup de mal et on n’était pas très conscients. Je ne fais pas un très bon boulot sur la procédure mais on fait du surplace. On perd deux ou trois places avant le premier virage et après c’est la spirale, chaque décision que je prends est mauvaise, rien n’allait. Notre stratégie était basée sur un départ réussi. On se retrouve 16e en tendres, ce n’est pas le bon choix, on a essayé l’undercut, le rythme n’était pas mauvais, mais la voiture de sécurité nous a tués », a lâché Isack Hadjar dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.