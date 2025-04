PSG : Un «Ballon d'Or» va signer ?

Alexis Brunet

Ces derniers temps, Gianluigi Donnarumma a prouvé à toute l’Europe qu’il faisait partie des meilleurs gardiens, notamment grâce à ses prestations en Ligue des champions. L’international italien semble enfin mettre tout le monde d’accord et, selon son premier entraîneur, le joueur du PSG pourrait bien être le meilleur portier du monde dans deux ans.

Cette saison, le PSG peut encore rêver de titre final en Ligue des champions. Le club de la capitale est qualifié pour les quarts de finale où il affrontera Arsenal. Pour venir à bout des Gunners, Luis Enrique comptera sur ses hommes en forme et notamment Gianluigi Donnarumma qui réalise du très bon travail depuis quelque temps.

Le PSG veut prolonger Donnarumma

Si le PSG est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, il le doit en grande partie à Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a été héroïque lors du huitième de finale retour contre Liverpool, en stoppant notamment deux tirs au but des Reds. Lors du quart de finale retour face à Aston Villa, l’ancien joueur de l’AC Milan a encore une fois multiplié les parades, permettant aux Parisiens de ne pas s’écrouler et de valider leur qualification pour le dernier carré. Des prestations qui ont convaincu les dirigeants du champion de France d’offrir un nouveau contrat à leur dernier rempart. La prolongation de Donnarumma serait l’une des principales missions de Luis Campos actuellement.

« Dans deux ans, il sera le Ballon d'Or des gardiens »

Des performances magistrales qui font de Gianluigi Donnarumma l’un des tout meilleurs au monde. Selon Ciro Amore, le premier entraîneur de l’Italien, qui s’est confié à Téléfoot, le portier du PSG sera d’ailleurs le numéro un dans un avenir proche. « Je me rappelle qu'il a dû se battre pour jouer, car comme il était grand en taille, tout le monde disait qu'il trichait sur son âge. Sa maman a dû le prouver avec son acte de naissance. Aujourd'hui, c'est le portier le plus fort du monde. Dans deux ans, il sera le Ballon d'Or des gardiens. » À noter que le Trophée Yachine récompense chaque année depuis 2019 le meilleur gardien du monde et que Donnarumma a déjà reçu cette récompense en 2021.