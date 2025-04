PSG : Polémique en plein match, il répond !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi au Parc des Princes lors de la victoire du PSG face au Havre, une scène incroyable a fait beaucoup parler. Sur un corner, Lee Kang-in s'est avancé pour repositionner le ballon et tirer alors que Désiré Doué était déjà prêt à le faire. Un geste pas compris par le jeune Français qui a laissé son coéquipier faire finalement. Le Sud-Coréen a pris la parole concernant ce petit événement.

En validant une nouvelle victoire face aux Havrais, le PSG se rapproche d'une saison parfaite en Ligue 1 sans la moindre défaite. Depuis des mois, l'effectif de Luis Enrique brille par sa capacité à jouer ensemble et un esprit d'équipe exceptionnel. Il ne faudrait pas que ce petit incident entre Désiré Doué et Lee Kang-in vienne perturber l'équilibre.

Désiré Doué validé par Lee Kang-in

Recruté par le PSG l'été dernier, Désiré Doué a entamé une belle progression dans cette équipe et à 19 ans, il se positionne comme l'un des meilleurs talents de sa génération. Dans le vestiaire parisien, il fait l'unanimité. « C’est un excellent joueur, il nous aide beaucoup, il marque beaucoup, fait beaucoup de passes décisives, c’est vraiment un top joueur » confirme Lee Kang-in en zone mixte après le match, lorsqu'il a été interrogé à propos de son coéquipier.

Désiré Doué encore au rendez-vous

Quelques jours après la qualification dans la douleur pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG n'a pas trébuché. Luis Enrique a aligné Désiré Doué dans l'entrejeu et le jeune joueur a été encore une fois au rendez-vous, comme c'est le cas depuis des semaines maintenant. Le milieu de terrain s'est montré dangereux tout le temps face au Havre et il est bien sûr l'auteur du premier but parisien. Sa prestation a d'ailleurs été saluée par Luis Enrique et par d'autres joueurs de l'équipe. Le PSG aura très vite rendez-vous face à Nantes mardi dans ce match qui avait été décalé.