Qatar - PSG : Luis Enrique déjà dans l’histoire ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a totalement révolutionné le club parisien. A la fois dans le jeu mais aussi au niveau de l’effectif, le club francilien est totalement méconnaissable, et obtient de très bons résultats. Selon vous, l’Espagnol est-il le meilleur entraîneur qu’a connu le PSG depuis l’arrivée du Qatar à sa tête ?

Le PSG rayonne sous la houlette de Luis Enrique. Le technicien espagnol permet aux Parisiens de développer un style de jeu séduisant, alternant jeu de possession mais également un énorme pressing lors de la perte de balle. Surtout, l’effectif parisien s’est largement transformé avec l’Espagnol, grâce à son duo formé avec Luis Campos, le conseiller sportif.

Le PSG réalise une grosse saison

Au niveau du bilan comptable, Luis Enrique réalise quasiment un sans-faute depuis son arrivée sur le banc du PSG. Si la saison dernière, l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund est venue ternir ce bilan, l’Espagnol s’est montré conquérant sur le plan national, tout comme sur cet exercice 2024-2025 où Paris est déjà champion, et va disputer la finale de la Coupe de France fin mai. Surtout, pour la deuxième saison consécutive, le PSG se retrouve dans le dernier carré de la C1.

« Je ne sais pas si on sera plus fort l'an prochain »

Une performance inédite pour un entraîneur du PSG depuis l’arrivée de QSI à la tête du club en 2011. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique veut poursuivre sur sa lancée, même si ce dernier ne sait pas encore si son PSG sera plus fort l’an prochain. « Je ne sais pas si on sera plus fort l'an prochain, en vérité. Je ne sais pas s'il faut être honnête mais je n'en étais pas si sûr la saison dernière. Mais c'était positif de l'afficher, c'est quelque chose qui se transmet. Mon travail est de transmettre ça aux joueurs ou aux supporters », a-t-il confié en conférence de presse cette semaine.

