PSG : Mensonge avec Mbappé ? Luis Enrique balance !

En fin de saison dernière, alors que le départ de Kylian Mbappé était d’ores et déjà acté, Luis Enrique affirmait que son PSG serait plus fort sans le numéro 7. S’il ne s’était clairement pas trompé, le coach espagnol a révélé ce vendredi face à la presse qu’en réalité, il y avait un peu de bluff dans cette affirmation.

En mai 2024, la décision tombait enfin. A travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé officialisait son départ du PSG après sept années passées à Paris. Quelques semaines plus tard, le Real Madrid officialisera la venue de l’attaquant français juste avant le début de l’Euro. Ce départ inéluctable laissait présager des heures compliquées pour le club parisien, qui perdait son unique star, mais aussi le meilleur buteur de son histoire.

Le PSG plus fort sans Mbappé ? Luis Enrique avait prévenu

En revanche, Luis Enrique lui, était déjà persuadé que son PSG serait plus fort sans Kylian Mbappé. « C’est un sport qui est assez complexe pour que les équipes qui ont les meilleurs joueurs ne gagnent pas tous les matchs. On le savait depuis longtemps (que Mbappé allait partir), comme tout le monde. Toutes mes décisions ont été prises en fonction de ce que je considérais le mieux pour l’équipe. Je suis convaincu que, peu importe les joueurs, nous serons plus forts la saison prochaine », affirmait le technicien espagnol en fin de saison.

« Je n'en étais pas si sûr la saison dernière »

Si son pari a été plus que réussi, Luis Enrique a concédé ce vendredi qu’il n’en était pas si persuadé que cela au moment de l’affirmer. « Je ne sais pas si on sera plus fort l'an prochain, en vérité. Je ne sais pas s'il faut être honnête mais je n'en étais pas si sûr la saison dernière. Mais c'était positif de l'afficher, c'est quelque chose qui se transmet. Mon travail est de transmettre ça aux joueurs ou aux supporters. Pour l'an prochain, je ne peux pas le dire. Je ne sais pas ce qu'on va encore gagner cette saison », a révélé l’entraîneur du PSG en conférence de presse.