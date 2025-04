PSG : Jackpot promis au Qatar ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pourtant essayé à maintes et maintes reprises… en échouant toujours. Depuis le rachat du club en 2011 par les investisseurs qataris qui sont toujours en poste depuis malgré les rumeurs de vente, le PSG a frôlé le Saint-Graal aux yeux de leurs propriétaires : la victoire finale en Ligue des champions. Cette année, Luis Enrique compte bien aller au bout avec son groupe déjà sacré champion de France début avril.

A l’été 2011, trois années après s’être sauvé à la dernière journée de championnat et par la même occasion s’être maintenu dans l’élite, le PSG passait sous pavillon qatari. Avec le Qatar Sports Investments, le Paris Saint-Germain est passé dans une autre dimension tant sur le plan sportif que marketing. L’objectif affiché par le président du club déjà à l’époque était clair : remporter la Ligue des champions dans les cinq années à venir.

«Il faut tout remporter, en particulier le trophée que vous connaissez tous»

Événement qui n’a toujours pas eu lieu près de quatorze ans plus tard malgré trois demi-finales et une finale en 2020. Cette saison encore, le PSG se trouve dans le dernier carré de la Ligue des champions et y affrontera Arsenal avant éventuellement de rêver plus grand en cas de qualification. En conférence de presse, Luis Enrique n’a clairement pas dissimulé son but pour cette fin de saison : le premier sacre en C1 dans l’histoire du club parisien. « L'objectif n'est pas encore atteint. Depuis notre arrivée, l'objectif c'est de faire l'histoire. Pour l'écrire, il faut tout remporter, en particulier le trophée que vous connaissez tous ».

«On va tout donner pour atteindre ce résultat»

Après un échec contre le Borussia Dortmund au même stade de la compétition l’année dernière (0-1 et 0-1), Luis Enrique entend bien cette fois-ci connaître le succès face à Arsenal. Il mettra tout en œuvre pour y parvenir comme l’a rapporté RMC Sport. « On va tout donner pour atteindre ce résultat. Ce qui compte pour moi, c'est le chemin pour atteindre cet objectif. Cela dépend de nous ». Le décor est planté.