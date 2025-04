Une superstar débarque au PSG, «banco»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En août 2021, le PSG signait un coup historique en engageant Lionel Messi en tant qu'agent libre. En froid avec la direction du FC Barcelone, l'international argentin avait refusé de prolonger son contrat et avait répondu favorablement à l'appel du Qatar. Si le champion du monde garde un mauvais souvenir de son passage, le PSG a touché le jackpot.

Passé par le PSG entre 2021 et 2023, Lionel Messi ne garde pas un formidable souvenir de son aventure parisienne. « Je n'étais pas heureux à Paris. Je ne me suis pas amusé, je n'aimais pas et cela a affecté ma vie de famille. J'ai raté beaucoup de choses de la vie de mes enfants » avait-il déclaré après son départ à l’Inter Miami. Mais pour le PSG, ce coup s’est avéré être une réussite.

Jackpot pour le PSG

Le recrutement de Messi a permis de mettre les projecteurs sur le PSG, qui s’en est mis plein les poches grâce à la vente de maillots. Comme indiqué par Denis Charvet, le club parisien l’avait aussi recruté dans l’espoir qu’un joueur du PSG parvienne à soulever la Coupe du monde au Qatar.

L'envie secrète du PSG

« Ils l’ont fait venir parce qu’il y avait la Coupe du monde. Ils ont fait banco avec Messi. Ils voulaient qu’il remporte le Mondial en étant au PSG. Il a vendu beaucoup de maillots » a lâché l’ancien rugbyman sur RMC.