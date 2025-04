Dembélé - PSG : Il annonce un rendez-vous explosif !

Amadou Diawara

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique va retrouver Arsenal. Après avoir perdu lors de la saison régulière, les Parisiens ont une occasion de prendre leur revanche face aux Gunners. D'après Ludovic Giuly, on devrait assister à un duel colossal entre Ousmane Dembélé et William Saliba.

Tombeur d'Aston Villa, le PSG a composté son billet pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Qualifié pour les demi-finales de la C1, les hommes de Luis Enrique vont retrouver Arsenal, contre qui ils ont perdu lors de la saison régulière. Lors d'un entretien accordé au Parisien, Ludovic Giuly a annoncé la couleur avant ce choc. A en croire l'ancien attaquant du PSG, on devrait assister à un énorme bras de fer entre Ousmane Dembélé et William Saliba.

«Ça va être beau de le voir contre Ousmane Dembélé»

« Comment avez-vous jugé la prestation de William Saliba, le Français des Gunners, contre le Real Madrid ce mercredi soir ? D’accord, le but est pour lui. Mais pour le reste, il a tellement progressé. Franchement, c’est le taulier en défense et dans très peu de temps, il sera aussi le taulier de la défense de l’équipe de France. Ça va être beau de le voir contre Ousmane Dembélé en demi-finale », a déclaré Ludovic Giuly, avant d'en rajouter une couche.

«Elle va être énorme»

« Comment imaginez-vous cette double confrontation contre le PSG ? Elle va être énorme. Ça va être encore plus beau à voir que Barcelone-Inter Milan. Arsenal, c’est un peu la même équipe que Paris. Les deux possèdent une grosse maîtrise collective. Je pense qu’Arsenal défend un peu mieux que Paris et que les Parisiens possèdent plus de talent en attaque », a conclu Ludovic Giuly. Reste à savoir si le PSG prendre sa revanche contre Arsenal, qui a éliminé le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions.