Un joueur «extraordinaire» est annoncé au PSG !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Gianluigi Donnarumma a été l'un des grands artisans de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En effet, le portier italien a réalisé des arrêts de classe mondiale sur la pelouse d'Aston Villa. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas tari d'éloges à l'égard de Gianluigi Donnarumma.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG. Engagé jusqu'en 2026, le gardien de 26 ans fait le plus grand bonheur du club parisien cette saison. D'ailleurs, Gianluigi Donnarumma a réalisé une masterclass ce mardi soir.

Donnarumma a sauvé le PSG

Après une victoire 3-1 au Parc des Princes, le PSG a perdu 3-2 à Villa Park contre Aston Villa. Par conséquent, le club de la capitale est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et il peut remercier Gianluigi Donnarumma. L'international italien ayant réalisé des arrêts spectaculaires à Birmingham ce mardi soir.

«C'est un grand gardien et une personne extraordinaire»

Interrogé en zone mixte après le quart de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Aston Villa, Khvicha Kvaratskhelia a mis en lumière la prestation de Gianluigi Donnarumma. « Oui, c'était difficile. Le début était bon, nous menions 2-0. Mais ensuite, tout a changé, et le match a été très difficile. Mais le plus important, c'est que nous sommes en demi-finales. Nous devons donc continuer à nous battre, à travailler dur et tout sera parfait. Je pense que c'est difficile à expliquer maintenant. Nous allons regarder et analyser le match. C'était vraiment difficile, ils attaquaient tellement. Ils jouaient de longs ballons et c'était difficile pour nous. Mais comme je l'ai dit, le plus important est que nous soyons en demi-finales. Comme toujours, (Gianluigi) Donnarumma a été excellent. Je ne sais pas quoi dire, c'est un grand gardien, et aussi une personne extraordinaire en dehors du terrain », s'est enflammée la recrue estivale parisienne ce mardi soir.