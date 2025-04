Le PSG volé, la fake news sur les réseaux !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG s'est fait peur, mais ce mardi soir, le club de la capitale a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. La qualification face à Aston Villa a donc été validée suite à ce déplacement en Angleterre. Ce dernier a d'ailleurs fait l'objet d'une folle rumeur sur les réseaux sociaux, obligeant le PSG à répondre.

Après une victoire à l'aller (3-1), le PSG se déplaçait à Birmingham avec un matelas confortable pour le match retour face à Aston Villa. Mais voilà que malgré cette avance de deux buts, le club de la capitale a tremblé face aux hommes d'Unai Emery. Le PSG menait pourtant 0-2, mais les Villans ont su renvers la vapeur et mettre 3 buts. Il n'en manquait alors plus qu'un pour arracher la prolongation, mais ce n'est pas arrivé et Paris s'est donc qualifié.

Le bus du PSG sans ses pneus ?

Le déplacement en Angleterre n'aura pas été de tout repos pour le PSG. D'ailleurs, quelques heures avant le match, une folle rumeur a circulé sur les réseaux. En effet, sur X, une photo du bus du club de la capitale a été diffusée où il lui manquait ses pneus. « Les pneus du bus du PSG ont été volés aujourd'hui à Birmingham », était-il alors inscrit en légende de ce cliché.

« Aucun vol n’est à déclarer »

Mais voilà que tout cela était faux. En effet, contacté par Entrevue, le PSG a démenti avoir subi le vol des pneus de son bus. « Aucun vol n’est à déclarer », assure le club de la capitale, qui a même envoyé une photo de son bus en parfait état avec ses pneus.