Real Madrid : Mbappé rejoint par son pote du PSG, il répond cash !

Amadou Diawara

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique affrontera le Real Madrid de Carlo Ancelotti ou Arsenal, entrainé par Mikel Arteta. Interrogé sur des possibles retrouvailles avec Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu, Achraf Hakimi a affirmé qu'il était prêt à se frotter à n'importe laquelle de ces deux équipes.

Tombeur de Brest puis de Liverpool, le PSG vient d'éliminer Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions. Grâce à cette victoire face aux Villans, les hommes de Luis Enrique atteignent donc le dernier carré de la C1 pour la deuxième saison de suite.

Real Madrid - PSG le 29 ou le 30 avril ?

En demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG affrontera le Real Madrid ou Arsenal. Les Merengue et les Gunners se retrouvant ce mercredi soir au Santiago Bernabeu, après la victoire des Anglais à l'Emirates Stadium (3-0) la semaine dernière. Interrogé sur le prochain rendez-vous du PSG en Ligue des Champions, Achraf Hakimi a fait passer un message clair.

«La vérité on s’en fout»

« Arsenal ou le Real Madrid ? La vérité on s’en fout, Désolé pour les mots, mais pour gagner cette compétition, il faut battre les meilleurs. Les deux équipes méritent d’être là et on verra demain (mercredi) », a déclaré Achraf Hakimi en zone mixte ce mardi soir. Si le Real Madrid renverse Arsenal ce mercredi soir, le numéro 2 du PSG retrouvera Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu le 29 ou le 30 avril. Le club de la capitale recevant son prochain adversaire en demi-finale retour de la Ligue des Champions le 6 ou le 7 mai.