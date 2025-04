Zinédine Zidane : Mbappé dit non

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme l'avait annoncé le 10Sport.com, Ethan Mbappé a bien failli prendre la même direction que son grand frère après la fin de son parcours au PSG. Le milieu offensif ne restait pas insensible à l'intérêt du Bétis Séville, qui avait pu compter sur le coup de main de Zinédine Zidane. Malheureusement pour le club espagnol, cela n'a pas suffi.

Ce n’est pas un, mais deux membres de la famille Mbappé qui ont quitté le PSG l’été dernier. Ethan a suivi les pas de Kylian en quittant le club parisien, et a bien failli l’imiter en rejoignant l’Espagne. Comme annoncé par le 10Sport.com, le Bétis Séville avait fait le forcing. « L’été dernier, le club de Séville a invité sa mère à Séville pour découvrir la ville et toutes les installations, et pour lui présenter le projet. Ils ont également proposé de se rendre à Paris s’ils n’étaient pas en mesure de voyager » a confié l’influenceur espagnol Naninho sur son compte X.

Zidane avait vanté les mérites du Bétis

Le Bétis Séville ne cachait pas sa confiance dans ce dossier Mbappé, surtout que Zinédine Zidane s’était porté volontaire pour louer les qualités du club espagnol. « Tout allait bien, le Betis lui a proposé un contrat avec l’équipe réserve et un entraînement avec l’équipe première. De plus, l’expérience d’Elyaz Zidane au sein du centre de formation du club a été très appréciée par les Mbappé. Zinedine Zidane a même discuté avec la famille d’Ethan pour leur parler du club et de la situation de son fils » a-t-il lâché.

« Rester en France était la meilleure option »

Force est de constater que les arguments de Zidane n’ont pas fait mouche puisqu’Ethan Mbappé a pris la décision de rester en France et de signer pour le LOSC. « Pour moi, à mon âge, rester en France était la meilleure option pour progresser. Je pense que le LOSC était le meilleur projet. C’est un club qui fait partie des meilleurs en France » avait déclaré le milieu offensif de 18 ans.