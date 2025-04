PSG : La presse espagnole annonce une folie à 220M€ !

Pierrick Levallet

Vainqueur contre Aston Villa au Parc des Princes à l’aller (3-1), le PSG doit désormais valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions ce mardi soir. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse des Villans, avec la ferme intention de s’imposer à nouveau malgré l’avantage. Ce serait en tout cas l’ambition de Luis Enrique.

Luis Enrique compte sur son attaque de folie pour Aston Villa !

Et pour cela, le technicien espagnol peut miser sur son secteur offensif. SPORT indique que le PSG possède une attaque de folie avec Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, probablement la meilleure d’Europe. Luis Enrique compterait s’en servir pour surprendre une nouvelle fois Aston Villa, qui aurait prévu un jeu plus offensif ce mardi soir.

Le PSG a lâché 220M€ pour 4 attaquants !

Pour mettre la main sur ses quatre attaquants, le PSG a dépensé la modique somme de 220M€ sur le mercato. Les Rouge-et-Bleu ont lâché 70M€ sur Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. Quelques mois plus tôt, la formation parisienne déboursait 50M€ pour recruter Désiré Doué. Et lors de l’été 2023, le PSG avait dégainé un total de 100M€ pour Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Le recrutement de Luis Campos finit visiblement par payer.