Le PSG a retrouvé Neymar, il est bluffé !

Lors de l'été 2023, le PSG a vendu Neymar à Al Hilal, et ce, pour une somme proche de 90M€. Un an plus tard, le club de la capitale s'est offert les services de Désiré Doué. Et à en croire Javier Pastore, l'international français a un jeu très proche de celui de Neymar.

Après six saisons passées à Paris, Neymar a été vendu par le PSG. En effet, la star brésilienne de 33 ans a été transféré à Al Hilal lors de l'été 2023, et ce, pour une somme proche de 90M€. Mais comme l'a affirmé Javier Pastore, le PSG s'est offert le nouveau Neymar lors du dernier mercato estival : Désiré Doué.

«Je vois beaucoup de similitudes avec Neymar»

Lors d'un entretien accordé au Parisien, Javier Pastore n'a pas tari d'éloges à l'égard de Désiré Doué. « Y a-t-il un joueur qui vous épate en particulier ? Ah Doué, il me bluffe… Je l’aime beaucoup. J’étais au Parc avec son père et sa mère il y a quelques mois, alors qu’il ne jouait pas beaucoup. Je leur disais : "Tranquille, il a 18 ans, il s’entraîne avec les meilleurs, dans un des cinq plus grands clubs du monde. Son moment va arriver." Et maintenant, c’est le joueur qui fait la différence. Il joue tous les matchs, il marque des buts incroyables. J’aime beaucoup sa personnalité. Il croit beaucoup en ce qu’il fait, en son jeu », s'est enflammé l'ancien pensionnaire du PSG, avant de comparer Désiré Doué à Neymar.

«Il a des gestes techniques similaires à ceux de Neymar»

« Je vois beaucoup de similitudes avec Neymar. Je n’aime pas comparer les joueurs, mais il a des gestes techniques similaires à ceux de Neymar. Il a une telle force physique… Cela lui permet de changer de rythme et de gagner les duels. Il fait les efforts pendant 90 minutes. Il ne s’arrête jamais là. Il a encore plein de choses à explorer, des choses qu’il n’imagine peut-être pas. Mais, il a la tête et c’est le plus important », a confié Javier Pastore.