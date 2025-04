Mbappé : Le grave problème !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé été évidemment très attendu en Espagne. Mais sa première saison est décevante puisque le club merengue a été éliminé en quart de finale de la Ligue des champions par Arsenal et se retrouve distancé en Liga. Fabio Capello souligne donc un gros problème.

Depuis qu'il a signé au Real Madrid, Kylian Mbappé est sous le feu des critiques. Il faut dire que malgré son nombre de buts toujours impressionnants, l'ancien attaquant du PSG ne pèse pas suffisamment dans le jeu madrilène et cela se ressent dans les résultats de la Casa Blanca. Par conséquent, Fabio Capello note un problème avec Kylian Mbappé.

«Le maillot du Real Madrid pèse lourd»

« Le maillot du Real Madrid pèse lourd, et il pèse beaucoup. Il a peut-être eu du mal à comprendre où il allait jouer », a-t-il confié en marge des Laureus Awards ce lundi au Palais de Cibeles, avant de poursuivre.

«Le problème, c’est qu’il n’est pas avant-centre»

« Le problème, c’est qu’il n’est pas avant-centre et que Vinicius et lui doivent jouer ensemble. Tout le monde pensait que Madrid s’en sortirait avec Mbappé, Vinicius et Bellingham. Cette année, ils doivent gagner la Coupe. Cette année, ils doivent gagner quelque chose », ajoute Fabio Capello.