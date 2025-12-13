Chevalier déjà viré par le PSG : Son remplaçant arrive pour 0€ !

Axel Cornic

Cet été, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de gardien en poussant Gianluigi Donnarumma vers la sortie et en misant sur Lucas Chevalier, arrivé du LOSC. Mais voilà qu’un nouveau rebondissement est évoqué, avec le club parisien qui serait sur les traces de Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain.

Seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie. Une décision qui a déclenché des vifs débats, mais ce n’est rien face à ce qu’il pourrait se passer, si le PSG changeait encore de gardien.

Maignan de retour au PSG ? Plusieurs médias en Italie assurent depuis quelques jours que le PSG ferait partie des clubs intéressés pour Mike Maignan, qui retrouverait donc son club formateur et remplacerait Lucas Chevalier. Ce dernier n’a toujours pas réussi à convaincre comme successeur de Donnarumma, qui de son côté cartonne à Manchester City.