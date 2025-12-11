Chevalier remplacé au PSG : L’annonce qui relance tout ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, Mike Maignan pourrait bien se retrouver sans club l’été prochain. Son contrat avec l’AC Milan touchera à son terme au mois de juin et pour le moment, une prolongation semble être mal embarquée, ce qui a éveillé l’intérêt de plusieurs clubs à traverser l’Europe... dont le Paris Saint-Germain.

Cet été, l’annonce du départ de Gianluigi Donnarumma a fait l’effet d’une bombe. Mais un nouveau rebondissement pourrait bien relancer les débats, puisque le PSG lorgnerait un nouveau gardien de but !

Maignan de retour au PSG Un gros dossier semble en effet se dessiner de l’autre côté des Alpes. Plusieurs médias en Italie ont en effet annoncé que le PSG surveillerait la situation de Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin, avec une prolongation qui semble très mal embarquée. L’ancien du LOSC pourrait retrouver son club formateur, prenant ainsi la place d’un Lucas Chevalier arrivé il y a seulement quelques mois.