OM : Un transfert à 5M€ annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Le mercato hivernal ouvrira ses portes dans seulement quelques semaines et plusieurs pistes sont déjà annoncées à l’Olympique de Marseille. C’est notamment le cas avec un jeune espoir croate qui fait beaucoup parler de lui depuis le début de la saison, suscitant l’intérêt des plus grands clubs d’Europe.

L’effectif marseillais est en constant changement, avec encore une douzaine de recrues cet été. Et ce n’est pas terminé, puisque l’hiver s’annonce également mouvementé, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui semblent vouloir offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi.

L’OM regarde en Croatie Cela pourrait être le cas avec Branimir Mlačić, défenseur central de 18 ans qui est la grande révélation de l’Hajduk Split cette saison. Ses prestations auraient attiré l’attention de l’OM, mais également de plusieurs autres clubs à travers l’Europe qui souhaitent s’attacher ses services, comme Liverpool ou encore l’Inter.