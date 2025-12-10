Coup de tonnerre au PSG ? La grande décision pour le prochain entraîneur !

Après 4 défaites en 4 matchs de Ligue des Champions, l'équipe féminine du PSG pouvait encore croire à une qualification. Pour cela, il fallait s'imposer face à Louvain ce mardi. Les joueuses de Paulo Cesar n'ont finalement pu faire mieux qu'un match nul, synonyme d'élimination. De quoi coûter sa place à l'entraîneur brésilien du PSG ?
Ce mardi, le PSG féminin n'a finalement pas réussi à battre Louvain en Ligue des Champions (0-0). Un match nul synonyme déjà d'élimination de la compétition dès la phase de ligue pour Sakina Karchaoui et ses coéquipiers. Forcément, c'est une grande déception pour les Parisiennes. Cela pourrait-il avoir des conséquences, notamment sue l'avenir de l'entraîneur Paulo Cesar ?
Paulo Cesar conforté !
Selon les informations de L'Equipe, le sort de Paulo Cesar serait d'ores et déjà scellé. Ainsi, malgré cette élimination de l'équipe féminine du PSG, le Brésilien, dont le contrat court jusqu'en 2027, ne serait pas en danger et aurait même été conforté dans ses fonctions.
« Je suis derrière elles, il ne va rien se passer de grave »
Le PSG a donc connu une désillusion avec cette élimination de la Ligue des Champions. Suite à celle-ci, Paulo Cesar a notamment pu confier : « Je leur ai dit que si elles étaient mes enfants, j'aurais fait un câlin à chaque fille car je suis très fier de ce qu'elles ont proposé. Je suis derrière elles, il ne va rien se passer de grave. Je prends beaucoup de plaisir à les coacher. On est éliminées mais on est sur la bonne voie. Il faut retenir les bonnes choses aussi ».