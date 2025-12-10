Transfert de Greenwood : Une fortune annoncée pour l’OM !

Mason Greenwood s'est une nouvelle illustré avec l'OM mardi soir en inscrivant un doublé en Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise mardi soir et conforte un peu plus son statut de phénomène. D'ailleurs, le journaliste Nabil Djellit prédit déjà un gros transfert pour Greenwood et un jackpot financier pour l'OM au passage...
Déjà auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs (toutes compétitions confondues) avec l'OM cette saison, Mason Greenwood (24 ans) continue d'impressionner et reste sur un doublé inscrit mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (victoire 3-2). Interrogé après la rencontre, Pierre-Emile Hojbjerg s'est enflammé pour le numéro 10 de l'OM.
« Ce qu’il fait pour nous, c’est énorme »
« Je le compare avec les meilleurs joueurs du monde : ils jouent jusqu’au bout. Ce qu’il fait pour nous, c’est énorme. C’est un gars sympa, il mérite ce qu’il vit, et il nous fait beaucoup de bien », a indiqué le milieu de terrain danois de l'OM, bluffé par les performances de Mason Greenwood.
« Je vois bien l'OM faire le jackpot avec lui »
Le journaliste Nabil Djellit a également commenté cette grosse performance du numéro 10 de l'OM via son compte X, et il annonce d'ailleurs que Mason Greenwood finira par être transféré s'il continue comme ça, et qu'il rapportera une grosse somme à ses dirigeants : « Greenwood est bien au-dessus. Je vois bien l'OM faire le jackpot avec lui. Mais où ? », s'interroge Djellit. Affaire à suivre...