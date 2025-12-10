Transfert de Greenwood : Une fortune annoncée pour l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mason Greenwood s'est une nouvelle illustré avec l'OM mardi soir en inscrivant un doublé en Ligue des Champions contre l'Union Saint-Gilloise mardi soir et conforte un peu plus son statut de phénomène. D'ailleurs, le journaliste Nabil Djellit prédit déjà un gros transfert pour Greenwood et un jackpot financier pour l'OM au passage...

Déjà auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 20 matchs (toutes compétitions confondues) avec l'OM cette saison, Mason Greenwood (24 ans) continue d'impressionner et reste sur un doublé inscrit mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (victoire 3-2). Interrogé après la rencontre, Pierre-Emile Hojbjerg s'est enflammé pour le numéro 10 de l'OM.

« Ce qu’il fait pour nous, c’est énorme » « Je le compare avec les meilleurs joueurs du monde : ils jouent jusqu’au bout. Ce qu’il fait pour nous, c’est énorme. C’est un gars sympa, il mérite ce qu’il vit, et il nous fait beaucoup de bien », a indiqué le milieu de terrain danois de l'OM, bluffé par les performances de Mason Greenwood.