Une légende s'en va : Signature surprise à l'OM ?

Alors qu’il a mis un terme à sa carrière en 2024, Benoît Costil est revenu sur le moment où il avait failli signer à l’OM. C’était en 2015, quand Steve Mandanda devait partir. Le joueur le plus capé de l’histoire de Marseille est finalement resté, compromettant le transfert de l’ancien gardien du Stade Rennais.
S’il a joué à Caen, Rennes, Bordeaux, Auxerre et Lille, Benoît Costil aurait aussi pu faire un passage à l’OM. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international français (1 sélection), qui a mis un terme à sa carrière de joueur en 2024, est revenu sur l’été où il aurait pu devenir le nouveau gardien de Marseille.
Costil a failli signer à l’OM
« Non, tu ne vas pas me faire dire ce que je n’ai pas envie de dire », a d’abord répondu Benoît Costil, quand Jérôme Rothen lui a demandé si c’était un regret pour lui de ne pas avoir joué au PSG. « Je n’ai rien contre le PSG, j’avais peut-être un petit truc en plus pour l’OM. »
« Steve devait partir et puis il n’est pas parti au dernier moment »
« J’ai été plus proche de signer à l’OM à une époque qu’à Paris. Paris, c’était un niveau… Je suis arrivé en Ligue 1, le Qatar arrivait », a expliqué Benoît Costil. S’il n’a pas rejoint l’OM, c’est parce que Steve Mandanda devait partir, mais est finalement resté. « À quelle époque l'OM ? 2015, je crois. Steve (Mandanda) devait partir et puis il n’est pas parti au dernier moment. La tuile. »