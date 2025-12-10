Une légende s'en va : Signature surprise à l'OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a mis un terme à sa carrière en 2024, Benoît Costil est revenu sur le moment où il avait failli signer à l’OM. C’était en 2015, quand Steve Mandanda devait partir. Le joueur le plus capé de l’histoire de Marseille est finalement resté, compromettant le transfert de l’ancien gardien du Stade Rennais.

S’il a joué à Caen, Rennes, Bordeaux, Auxerre et Lille, Benoît Costil aurait aussi pu faire un passage à l’OM. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, l’ancien international français (1 sélection), qui a mis un terme à sa carrière de joueur en 2024, est revenu sur l’été où il aurait pu devenir le nouveau gardien de Marseille.

Costil a failli signer à l’OM « Non, tu ne vas pas me faire dire ce que je n’ai pas envie de dire », a d’abord répondu Benoît Costil, quand Jérôme Rothen lui a demandé si c’était un regret pour lui de ne pas avoir joué au PSG. « Je n’ai rien contre le PSG, j’avais peut-être un petit truc en plus pour l’OM. »