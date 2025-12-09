Une «machine de guerre» à l’OM : «Je n’ai jamais vu ça de ma vie»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien coéquipier de Pierre-Emerick Aubameyang à l’ASSE, Yohan Mollo est impressionné par le niveau de l’international gabonais cette saison, alors qu’il est désormais âgé de 36 ans. Déjà auteur de 8 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant de l’OM enchaîne les rencontres tous les trois jours, sans la moindre blessure.

Invité dans l’émission Treize013 Le Live, Yohan Mollo a exprimé toute son admiration pour Pierre-Emerick Aubameyang. Un joueur qu’il a connu il y a plus de 10 ans à l’ASSE et qui, encore aujourd'hui à l'âge de 36 ans, empile les buts et enchaîne les rencontres avec l’OM.

« C’est très rare ce que l’on voit » « Il a 36 ans, il met des sprints tous les trois jours à 38 km/h. C’est une machine de guerre le mec. C’est très rare ce que l’on voit. Je l’ai côtoyé toute sa carrière, il n’a jamais eu une blessure. Il ne s’est jamais tenu la cuisse. Je n’ai jamais vu une force de la nature comme ça. Il a joué des campagnes européennes, des CAN… Je n’ai jamais vu ça de ma vie », a confié Yohan Mollo.