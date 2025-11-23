OM - Aubameyang : L’histoire d’amour annoncée en direct !

Axel Cornic

Après un passage par l’Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. A 36 ans, l’attaquant réalise encore des belles choses, mais c’est surtout son impact au sein du vestiaire phocéen qui est salué.

Son premier passage avait été un véritable succès. Après avoir joué dans les plus prestigieux clubs d’Europe, Pierre-Emerick Aubameyang a décidé de poursuivre sa carrière à l’OM. Et sa parenthèse saoudienne a déjà été oubliée, tant l’attaquant semble être important pour le club marseillais.

Aubameyang retrouve l’OM Pour Bixente Lizarazu, Roberto De Zerbi et l’OM ne peuvent en effet pas se passer d’Aubameyang. « Il structure l’attaque de l’OM. Parce qu’il est altruiste, il est collectif » a expliqué sur Téléfoot l’ancien international français, passé par Marseille seulement quelques mois de juillet 2004 à janvier 2006.