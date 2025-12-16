Transfert à l’OM : Les doutes d’un gros joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM lors du mercato estival 2024, d’abord sous la forme d’un prêt puis dans le cadre d’un transfert définitif un an après, Pierre-Emile Højbjerg se livre sur les coulisses de son arrivée au club qui a bien failli ne jamais se faire

Arrivé en provenance de Tottenham à l’été 2024 sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, Pierre-Emile Højbjerg (30 ans) a été définitivement recruté par l’OM qui a versé 13,5M€ l’été dernier pour conserver le milieu de terrain danois. Une belle idylle entre les deux parties, et pourtant, Højbjerg avait eu de sérieux doutes au moment de signer à l’OM.

« J’avais des doutes… » « Avant mon arrivée, je ne regardais pas trop l’OM. En plus, la saison qui a précédé ma signature était une saison difficile. Je ne suivais pas, et c’est vrai, qu’au début de mes discussions avec l’OM, j’avais des doutes. Ils n’étaient pas à leur niveau mais en même temps, ils avaient fait un beau parcours en Europa League. Il y a eu plusieurs changements d’entraîneurs (il coupe). Bon, ce n’est pas à moi de dire ce qu’il s’est passé. Mais c’est vrai que lorsque tu vois que Marseille finit huitième de Ligue 1, tu te poses des questions avant de signer. Mais sincèrement, quand je me pose et que je regarde 15 mois en arrière, je suis très fier et très content de mon choix. J’ai vécu plein de belles choses, de belles expériences, j’espère vivre encore plein de choses ici. On mérite une belle place dans le foot européen. On continue à se tirer vers le haut », confie Højbjerg, qui affiche de très solides ambitions pour son avenir à l’OM.