Trois renforts en janvier : L'OM promet du lourd !

Après la victoire arrachée contre l'AS Monaco (1-0), Pablo Longoria s'est prononcé sur les futures échéances de l'OM, à commencer par le mercato d'hiver. Mais le président marseillais estime déjà que les retours de blessure, notamment ceux de Medina, Gouiri et Traoré, viendront renforcer l'effectif.

A l'approche du mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, l'OM sera une nouvelle fois très attendu. Et pour cause, le club phocéen a pour habitude d'être hyper actif lors de chaque marché des transferts. Cependant, cette fois-ci, Pablo Longoria laisse planer le doute, rappeler que Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, tous les trois blessés de longue date, seront des renforts importants pour Roberto De Zerbi à partir du mois de janvier.

Longoria annonce trois renforts à l'OM « Je vais être très clair. Le mois de janvier sera extrêmement important, notamment avec l’enchaînement des matchs. Il faut aussi prendre en compte le retour de trois joueurs que nous n’avons pas eus en début de saison, comme Hamed Junior Traore et Facundo Medina », lâche-t-il au micro de Ligue1+ avant de poursuivre.