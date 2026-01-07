Zidane avec une star : Il hallucine totalement !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane a fait un heureux un peu particulier il y a un peu plus de dix ans, puisqu'il avait accordé du temps à Kylian Mbappé alors que ce dernier n'était âgé que de 14 ans. Et la mère de Mbappé, Fayza Lamari, raconte à quel point son fils était halluciné à l'époque de pouvoir rencontrer Zidane.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en septembre dernier, Fayza Lamari retraçait divers moments marquants de la vie de Kylian Mbappé. La mère de l'attaquant français du Real Madrid y évoquait notamment un moment très important de son enfance : sa rencontre avec Zinedine Zidane, lorsqu'il était âgé de 14 ans. Sans le savoir, Zizou avait passé un moment avec une future star du foot, mais à ce moment précis, c'est surtout Mbappé qui hallucinait de se retrouver avec l'une de ses idoles.

« Il a touché mon manteau, je ne le lave plus » C'est en évoquant la passion que les jeunes portent à Kylian Mbappé que Fayza Lamari a évoqué sa rencontre avec Zinedine Zidane : « La réaction des enfants ? J'ai pu voir Kylian réagir de la même manière quand il a rencontré Zidane. Quand il le croise à 14 ans, il me dit : "Maman, il a touché mon manteau, je ne le lave plus." Donc je sais ce que ça peut représenter pour un gamin. Quand ce ne sont pas des enfants, face à lui, ça me rend plus perplexe », indique la mère du capitaine de l'équipe de France.