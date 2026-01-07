Zidane avec une star : Il hallucine totalement !

Zinedine Zidane a fait un heureux un peu particulier il y a un peu plus de dix ans, puisqu'il avait accordé du temps à Kylian Mbappé alors que ce dernier n'était âgé que de 14 ans. Et la mère de Mbappé, Fayza Lamari, raconte à quel point son fils était halluciné à l'époque de pouvoir rencontrer Zidane.
Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en septembre dernier, Fayza Lamari retraçait divers moments marquants de la vie de Kylian Mbappé. La mère de l'attaquant français du Real Madrid y évoquait notamment un moment très important de son enfance : sa rencontre avec Zinedine Zidane, lorsqu'il était âgé de 14 ans. Sans le savoir, Zizou avait passé un moment avec une future star du foot, mais à ce moment précis, c'est surtout Mbappé qui hallucinait de se retrouver avec l'une de ses idoles.
« Il a touché mon manteau, je ne le lave plus »
C'est en évoquant la passion que les jeunes portent à Kylian Mbappé que Fayza Lamari a évoqué sa rencontre avec Zinedine Zidane : « La réaction des enfants ? J'ai pu voir Kylian réagir de la même manière quand il a rencontré Zidane. Quand il le croise à 14 ans, il me dit : "Maman, il a touché mon manteau, je ne le lave plus." Donc je sais ce que ça peut représenter pour un gamin. Quand ce ne sont pas des enfants, face à lui, ça me rend plus perplexe », indique la mère du capitaine de l'équipe de France.
« Il était amoureux »
Mais Kylian Mbappé ne s'est pas contenté de Zinedine Zidane, puisqu'il avait également une grande passion pour Cristiano Ronaldo durant son enfance : « Il a commencé par Zidane. Dès l'âge de 4 ans. Ensuite, il y a eu CR7 quand il est arrivé à Manchester, puis au Real. Puis il y a eu Robinho, Ronaldinho... Concernant Cristiano... Kylian était Portugais dans sa tête. Pour lui, il était Portugais. Il allait chez le père d'une copine pour regarder les matches du Portugal et supporter Ronaldo. (Elle rit.) Il était amoureux. Il disait : "Je suis Portugais." », précise Fayza Lamari.