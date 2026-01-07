Antoine Dupont : Le grand changement après la catastrophe !

Titulaire face à La Rochelle, Antoine Dupont a livré une véritable masterclass, signée notamment d’un doublé en seulement quatre minutes. De quoi traumatiser ses adversaires, qui se sont toutefois repris le week-end dernier avec un festival offensif à domicile contre le RCT (66-0).
Certains avaient des doutes concernant le retour d’Antoine Dupont à son meilleur niveau après sa blessure au genou. Mais s’il est peut-être trop tôt encore, la star du Stade Toulousain a frappé un très gros coup lors de la démonstration face à La Rochelle, à la 13e journée du Top 14 (60-14). De très bon augure, surtout à moins d’un mois du Tournoi des 6 Nations.
« Le but, c’est de tirer des leçons de chaque match »
Difficile toutefois coté rochelais de se défaire d’une telle catastrophe, mais Nolann Le Garrec et ses coéquipiers ont su trouver la solution, avec une victoire sans appel quelques jours après face à Toulon ! « On a la chance de dans ce championnat de jouer tous les week-ends. Le but, c’est de tirer des leçons de chaque match et pas de rester bloqués, parce que finalement, le championnat avance tous les week-ends » a expliqué le demi de mêlée du Stade Rochelais.
« On reste très calme, très mesurés »
« On a tiré des leçons (des 60 points pris à Toulouse, NDLR) et on est repartis avec nos convictions » a poursuivi Le Garrec, lors de la conférence de presse d’après-match. « Ça a plutôt bien marché. On reste très calme, très mesurés ce soir mais on est plutôt contents ». Reste à voir si les hommes de Ronan O’Gara sauront confirmer avec le retour de la Champions Cup et deux très gros chocs qui approchent, face aux Stormers mais surtout en Irlande, contre le Leinster.