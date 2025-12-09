Jackpot au PSG, la signature à 600 milliards d'euros !

Amadou Diawara

En 2023, le PSG a annoncé la signature d'Arctos, qui est devenu un nouveau partenaire et un nouvel investisseur du club. Deux ans plus tard, le club de la capitale pourrait être impacté par un gros changement chez la firme américaine. En effet, le fonds d’investissement KKR, qui pèse plus de 600 milliards d’euros d’actifs, serait en négociations pour acquérir Arctos Partners.

Le 31 mai 2011, QSI est devenu le nouveau propriétaire du PSG. Douze années après son rachat, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a annoncé l'arrivée d'un nouvel investisseur : Arctos Partners.

PSG : KKR va acquérir Arctos « Nous sommes heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris-Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG », avait déclaré Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.