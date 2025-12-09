Des cracks au PSG : C'est la folie dans le vestiaire !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé sur le banc du PSG, Luis Enrique a prouvé sa faculté à lancer des jeunes éléments. Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou bénéficient ainsi d'un temps de jeu important. Et Vitinha est très impressionné par le niveau des cracks parisiens.

Compte tenu des nombreux blessés au PSG, Luis Enrique s'appuie plus que jamais sur le centre de formation parisien. En plus de Senny Mayulu, déjà très en vue la saison dernière, Ibrahim Mbaye est très en vue et Quentin Ndjantou s'est également fait une place dans la rotation ces dernières semaines. Une situation qui impressionne Vitinha, dithyrambique à l'égard des jeunes parisiens.

Vitinha s'enflamme pour les jeunes du PSG « Et ils m'impressionnent par leur personnalité, malgré leur âge et le fait qu'ils viennent du centre de formation. Ils contribuent à maintenir un niveau élevé de qualité, de concentration et de concurrence », confie-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.