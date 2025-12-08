«Un peu pénible» : Le vestiaire du PSG balance sur Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la presse italienne, Vitinha a été interrogé sur son excellente forme au PSG. Et le milieu de terrain portugais souligne notamment l'importance de Luis Enrique dans son évolution. Il décrit même un entraîneur «un peu pénible», tout en assurant que c'est exactement ce qui lui fallait pour progresser.

Troisième du Ballon d'Or, Vitinha confirme en ce début de saison son nouveau statut. Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, l'international portugais évoque l'importance de Luis Enrique dans sa montée en puissance.

Vitinha s'enflamme pour Luis Enrique « J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu un peu de chance et j'ai pu compter sur des personnes importantes sur le plan personnel et sportif. À commencer par Luis Enrique, qui a peut-être eu l'influence la plus marquante sur mon parcours. Il est un peu pénible (rires), mais j'aime ça parce qu'on ne peut que progresser », confie-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.