«Un peu pénible» : Le vestiaire du PSG balance sur Luis Enrique !

Dans la presse italienne, Vitinha a été interrogé sur son excellente forme au PSG. Et le milieu de terrain portugais souligne notamment l'importance de Luis Enrique dans son évolution. Il décrit même un entraîneur «un peu pénible», tout en assurant que c'est exactement ce qui lui fallait pour progresser.
Troisième du Ballon d'Or, Vitinha confirme en ce début de saison son nouveau statut. Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, l'international portugais évoque l'importance de Luis Enrique dans sa montée en puissance.
Vitinha s'enflamme pour Luis Enrique
« J'ai beaucoup travaillé, j'ai eu un peu de chance et j'ai pu compter sur des personnes importantes sur le plan personnel et sportif. À commencer par Luis Enrique, qui a peut-être eu l'influence la plus marquante sur mon parcours. Il est un peu pénible (rires), mais j'aime ça parce qu'on ne peut que progresser », confie-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport.
«Il est un peu pénible»
Néanmoins, Vitinha est ravi de pouvoir évoluer sous les ordres de Luis Enrique. « C'est un excellent entraîneur, non seulement d'un point de vue technique et tactique, mais aussi d'un point de vue humain, ce qui fait toute la différence à ce niveau », ajoute le milieu de terrain portugais.